51-летний бывший хозяин Русского радио Сергей Цыганов трагически погиб при прыжке с парашютом

Телеграмм-канал 112 информирует о трагической гибели Сергея Цыганова в результате неудачного прыжка с парашютом в Коломне. Ему был 51 год.

Известно, что Цыганов приземлился на большой скорости. Он кубарем скатился по траве и остался неподвижен. К несчастью, парашют предпринимателя раскрылся раньше времени.

Мужчина прыгал с вертолета Ми - 8 низким разворотом на высоте 60 метров. Сергея забрала скорая, диагностировав повреждение внутреннего органа и травму опорно-двигательного аппарата (черепно-мозговая травма и перелом костей таза). Цыганова не стало в больнице.

В последние годы жизни бизнесмен был главой сети медклиник "Инвитро" на территории Рязани.