Правила применения гербицидов: о чем необходимо помнить применяя химические препараты

Первое, о чем нужно помнить при использовании гербицидов, - это о собственной безопасности.

Перчатки, маска, халат, очки и сам опрыскиватель нужны для начала работы.

Приготовление состава должно осуществляться непосредственно перед его использованием.

Применять можно в этом случае эмалированную, глиняную или пластмассовую посуду, ни в коем случае неметаллическую.

На 10 литров воды нужно 40-80 мл средства, если сорняки слишком мощные, то и все 100-120 мл.

Обработка сорной травы проводится за весну-лето 1-3 раза, первая из них в весенний период, когда сорные травы достигают 10-15 см в высоту.

Такую обработку нужно проводить только в сухую и погоду без ветра. После проделанной процедуры проводят полив, что делает средство эффективнее.

Не нужно кидаться с тяпкой и тут же вырывать "растительный мусор". Яд действует спустя время, достигая корневища.