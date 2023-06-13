Самые ароматные цветы, которые стоит посадить на каждой даче

Речь пойдет о самых вкуснопахнущих цветах, запах которых способен подарить владельцу участка настоящий праздник.

Душистый горошек - первый в списке. Нежные и оригинальные растения по аромату дадут фору "раскрученным цветам".

Также дачу наполнит благоуханием алиссиум, имеющий белые и голубые соцветия.

Душистая резеда отлично справиться с заданием поднять настроение дачнику посредством приятного запаха. Удивительно, но при невзрачном внешнем виде аромат это растение имеет такой, что поспорит с дорогими французскими духами.

Восточные и ориентальные лилии обладают головокружительным запахом, способным вызвать головную боль, стоя в вазе, но не на участке.

Ирисы поражают своим карамельно-медово-шоколадным запахом. Особенно хорошо пахнут эти цветы, если высадить их на солнечных клумбах.