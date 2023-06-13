Федосеевой-Шукшиной с каждым днем становится все хуже и хуже

84-летняя артистка Лидия Федосеева-Шукшина 2 недели как госпитализирована в больницу с диагнозом ишемический инсульт.

Стало известно, что знаменитость стала чувствовать себя еще хуже прежнего.

Ее мучает сердечная недостаточность, а точнее левожелудочковая недостаточность, которую никак неудается вылечить посредством употребления лекарств, о чем информирует Телеграм-канал Mash.

Федосеева-Шукшина лежит в палате интенсивной терапии и переводить ее в общую палату медики не собираются.

Звезде установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, который и поддерживает ее жизнедеятельность.