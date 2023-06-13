Хоста вянет, если ей не хватает одного из необходимых для ее роста и жизнедеятельности микроэлемента

Хоста может нуждаться в восполнении таких микроэлементов, как азот, калий, фосфор.

О недостатке первого говорит бледный вид растения, пожелтевшие и слабо растущие листья. Желтизна проявляется не только на листве, но и на стеблях культуры.

О недостатке калия свидетельствует несвоевременное увядание цветка в виде сохнущей, скручивающейся листвы, опускающейся на землю.

Если на хосте появились еще и пятна, - ситуация sos, так как ослабленное растение не сможет справиться с различными заболеваниями и насекомыми-вредителями.

Дефицит фосфора стоит восполнять, когда листва становится темной, а стебли теряют упругость.