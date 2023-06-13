Инстасамка призналась, что разводила людей на деньги

Инстасамка призналась, что была "молодой и тупой", когда обманывала людей, забирая деньги, но не выполняя обязательств.

Одна из посетительниц на Ютуб-шоу "Вопрос ребром" пожаловалась, что заплатила Дарье Зотеевой 15 000 российских рублей якобы за рекламу в социальных сетях пару лет назад, но никаких действий от блогера не последовало.

Звезда оправдалась тем, что, будучи слишком юной, натворила кучу глупостей, и обещала вернуть гостье проекта потраченные впустую средства.

Некоторое время назад рэперша назвала имена коллег-артистов, с которыми бы с удовольствием вышла на сцену бесплатно. Среди "везунчиков" оказались исполнительницы Anna Asti и Лолита Милявская.