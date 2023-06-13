Подкормка чеснока в начале лета: главное не упустить время

В начале лета чесноку не нужен азот, так как он приведет к тому, что овощ не будет долго храниться.
В июне следует подкормить посадки калием, ускоряющим рост и силу зубчиков.
Что касается минеральных удобрений, подойдет сульфат калия, калимагнезия или монофосфат калия.
На 10 литров воды берут несколько граммов средства, чем после поливают растения. Сульфат калия в количестве 30 граммов, а монофосфата хватит и 10 граммов.
Настой золы также поможет восполнить недостаток калия.
Для скорейшего усваивания удобрений к подкормке добавляют гуматы (количество определяется строго по инструкции).
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