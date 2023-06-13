Подкормка чеснока в начале лета: главное не упустить время

В начале лета чесноку не нужен азот, так как он приведет к тому, что овощ не будет долго храниться.

В июне следует подкормить посадки калием, ускоряющим рост и силу зубчиков.

Что касается минеральных удобрений, подойдет сульфат калия, калимагнезия или монофосфат калия.

На 10 литров воды берут несколько граммов средства, чем после поливают растения. Сульфат калия в количестве 30 граммов, а монофосфата хватит и 10 граммов.

Настой золы также поможет восполнить недостаток калия.

Для скорейшего усваивания удобрений к подкормке добавляют гуматы (количество определяется строго по инструкции).