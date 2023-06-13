Лукашенко дал интервью ведущей канала «Россия 1» Скабеевой, прибывшей в Беларусь

Вечером 13 июня Telegram-канал пресс-службы "Пул Первого" президента Беларуси опубликовал сообщение о том, что Минскую область посетила российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева. Известно, что во время посещения Беларуси Скабеева взяла интервью у Лукашенко.

Также "Пул Первого" обнародовал фрагмент данного интервью, в котором Александр Лукашенко заявил, что расположенные в Беларуси ЗРК "Искандер" способны поражать цели на расстоянии 500 километров, в то время как подобные комплексы можно оснастить ядерными ракетами, с недавних пор имеющимися у Минска.