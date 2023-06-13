Все бутоны пионов в муравьях, из-за чего они не хотят цвести, а просто сохнут: дачники предлагают решение проблемы

Конечно, бить тревогу, если на цветке сидит один муравей, не следует, но вот если бутон пиона буквально облеплен насекомыми, тогда есть повод для беспокойства.

Стоит отдать предпочтение натуральным средствам спасения.

Дачники советуют применять для отпугивания муравьев луково-чесночный настой. Стрелки названных культур измельчаются и заливаются водой. Стоит состав 3 дня. (на 500 г "зелени" берут 3 литра воды).

Таким настоем опрыскивают клумбы с пионами. Процедура эффективна в сухую погоду при повторении каждые 10 дней.

Также поможет еще одно средство. Стебли ароматного цветка нужно намазать соком чеснока или нерафинированным растительным маслом.

Запах нашатыря отпугивает муравьев от любимых пионов. На большое ведро воды понадобится 100 мл препарата. Таким средством поливают муравейник.

Посадка таких растений, как лаванда, полынь, пижма также поможет решить проблему с муравьями. Садят культуры рядом с цветочной клумбой.