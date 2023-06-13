Полиция сорвала концерт группы Порнофильмы в Бишкеке

Панк-группа "Порнофильмы" не смогла выступить в Бишкеке из-за произвола со стороны полицейских.
Оказывается, стражи порядка заявились в клуб, где собирались выступить члены команды.
Свое негодование музыканты высказала в соцсетях.
Концерт перенести на другую сцену рокеры не смогли, так как нужно было действовать слишком быстро.
Интересно, что о причинах ворвавшихся в клуб силовиков знаменитости упоминать не стали.
По их заверениям, деньги за билеты будут возвращены в местах их реализации.
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