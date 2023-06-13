Кислая клубника - не то, что вы ждали: как не получить такой результат

Для того чтобы клубника радовала дачников сладким ароматом, не годятся органические удобрения. Нужно применять калий.

Период плодоношения - не время для использования минеральных подкормок, предпочтение стоит отдать натуральному "питанию".

Зола - идеальное средство в этом случае. На пол-литра остатков горения древесины берут 10 литров воды, настаивают раствор 24 часа и поливают им ягоду под самый корень. Через 10 дней процедура требует повторения.

Чтобы не пришлось прибегать к незамедлительным мерам, стоит устранить причины, приводящие к выращиванию кислой на вкус клубнике.

На вкус ягод влияет нехватка освещения, излишний полив и "старость" растения - обновлять кусты следует 1 раз в 3 года.