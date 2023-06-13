Хитрость, которая поможет получить крупную и крепкую капусту

Конечно, капусту нужно вовремя поливать и обрабатывать от вредных насекомых (с помощью опрыскиваний на основе золы рассада будет спасена от капустной мухи и крестоцветной блошки).

Овощи время от времени следует "исследовать" с точки зрения болезней. Признаки пероноспороза на ростках можно ликвидировать посредством опрыскивания бордоской жидкостью (1%).

Рост и правильное формирование кочанов гарантирует применение одной несложной подкормки.

В большом ведре воды растворяется 10 граммов мочевины или столько же хлористого калия, добавив 20 граммов суперфосфата.

Перемешав составляющие, можно приступать к поливу.