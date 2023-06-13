Shaman выучил язык жестов ради фаната, который плохо слышит

Почитатель таланта SHAMAN из Нижнего Тагила был счастлив возможности "услышать" композицию "Я русский" на языке жестов.

По словам знаменитости, 20-летний Иван Комков, у которого большие проблемы со слухом, общаясь с исполнителем в первый раз продемонстрировал, как можно песню представить жестами.

Звезда сцены пояснил в интервью изданию " КП - Екатеринбург", что парень "исполняет" песню при помощи мимики, движений рук и тела, и делает это очень эмоционально и выразительно.

Новой интерпретацией своего трека певец решил поделиться и с другими фанатами. Под постом певец информировал, что в РФ проживает аж 13 000 000 людей, которые плохо слышат либо не слышат вообще.