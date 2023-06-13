Shaman выучил язык жестов ради фаната, который плохо слышит

22:24 2023-06-13

Исполнитель Ярослав Дронов особенно трепетно к своим поклонникам. Он даже выучил язык жестов ради одного из них.

Почитатель таланта SHAMAN из Нижнего Тагила был счастлив возможности "услышать" композицию "Я русский" на языке жестов.

По словам знаменитости, 20-летний Иван Комков, у которого большие проблемы со слухом, общаясь с исполнителем в первый раз продемонстрировал, как можно песню представить жестами.

Звезда сцены пояснил в интервью изданию " КП - Екатеринбург", что парень "исполняет" песню при помощи мимики, движений рук и тела, и делает это очень эмоционально и выразительно.

Новой интерпретацией своего трека певец решил поделиться и с другими фанатами. Под постом певец информировал, что в РФ проживает аж 13 000 000 людей, которые плохо слышат либо не слышат вообще.

Показать следующие комментарии
Фото