Украинский беженец выиграл в лотерею в Бельгии 500 тысяч евро

Подробная информация о мужчине не сообщается, но известно, что ему от 18 до 24 лет. Год назад он приехал в Бельгию с Украины.

Есть также информация о том, что этот человек живет в Брюсселе и работает там же. Счастливый лотерейный билет он купил на автозаправке за 5 евро.

Это была скретч-карта. Будущий победитель приобрел ее еще 16 мая, и один из номеров оказался выигрышным.

Сообщается, что украинец собирается устроить вечеринку для семьи и друзей в Бельгии, а остальные деньги хочет потратить на помощь своей стране.