Стрелков обвинил Пригожина в подготовке госпереворота в России

«Он [Евгений Пригожин] член правящей мафии, одной из ее группировок. Мы наблюдаем сейчас как одна из этих самых группировок ломает через колено нынешнюю ситуацию. К концу лета возможен госпереворот», — заявил Гиркин.

Ранее Игорь Гиркин выразил свою уверенность в том, что Пригожину якобы нельзя доверять, потому что он еврей.

Пользователи социальных сетей не разделяют позицию Гиркина, допуская, что этот человек действует по чьему-то указу, пытаясь демонизировать и дискредитировать Пригожина в глазах российского общества на фоне его недавнего отказа сотрудничать с Министерством обороны России.