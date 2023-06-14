CNN: Трамп отказался признать себя виновным по всем 37 пунткам обвинений

Журналисты телеканала CNN утверждают, что явившийся на заседании суда в Майами экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по всем 37-ми пунктам обвинений. Известно, что 31 пункт из предъявленных Трампу обвинений связан с незаконным хранением документации, содержащей засекреченные сведения о вопросах безопасности американского государства.

Остальные обвинения в адрес Дональда Трампа связаны с препятствованию работы органов правосудия, коррупцией и сокрытием документов во время следственных действий.