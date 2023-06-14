NYT: ИИ может уничтожить человечество, если получит доступ к жизненно важной инфраструктуре

00:52 2023-06-14

Издание The New York Times пишет, что искусственный интеллект может уничтожить человечество при одном условии.

В материале приводятся пояснения профессора Монреальского университета Йошуа Бенжио о том, что нынешние системы ИИ не представляют риска для человека.

Однако ситуация может измениться, если компании начнут подключать искусственный интеллект к электросетям, вооружениям, фондовым рынкам. 

В этом случае машины могут выйти из-под контроля, а отключить их будет уже абсолютно невозможно. 

Системы ИИ учатся на огромном количестве данных и уже сейчас демонстрируют неожиданное поведение.

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