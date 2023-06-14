Эндокринолог Павлова назвала внешние признаки проблем со здоровьем

01:22 2023-06-14

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об изменениях во внешности, которые могут указывать на проблемы со здоровьем.

Резкая потеря веса без видимых причин может свидетельствовать об онкологических заболеваниях.

Набор веса часто указывает на гормональные нарушения, психологические проблемы. Резкая смена настроения – признак депрессии или дисбаланс гормонов.

Тусклый цвет лица, отекшие веки, ранние морщины бывают при проблемах с мочевыделительной или сердечно-сосудистой системой.

О проблемах со здоровьем свидетельствуют трещины в уголках губ, потемнение кожи на локтях и под мышками, слишком жирная или сухая кожа.

Показать следующие комментарии
Фото