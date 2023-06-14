Подкормка, которая обеспечит получение урожая крупной и очень сладкой клубники

Самой большой оплошностью дачников при выращивании клубники является отсутствие подкормки в период плодоношения.

В нужный период растение не получает важные для неё соединения и микроэлементы, а поэтому растет кислой и мелкой.

Эксперты предлагают подкормку, гарантирующую формирование на кустах крупных и очень ароматных ягод.

Понятно, что в это время применять можно только натуральное питание.

Настой крапивы - идеальное решение вопроса. Растение восполнит дефицит полезных веществ в почве и не навредит клубнике.

Зелень крапивы кладут в большое ведро, заливая водой всю ёмкость. Настаивают состав 3 суток. После ягодные кусты поливают под корень (под каждое растение по 1 литру).