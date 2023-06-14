Самые эффективные способы избавления от колорадского жука

11:09 2023-06-14

Колорадский жук - вредитель, уничтожающий урожай картофеля, баклажанов и помидоров. Размножается насекомое стремительными темпами, нанося огромный ущерб.

Спасаться от колорадского жука можно разными способами, один из которых применение инсектицидов. Но безопасность данного метода для растения, здоровья человека, экологии вызывает вопросы.

Предпочтительнее прибегать к натуральным средствам, к которым относятся сооружение ловушек, обработка грунта спецпрепаратами или применение биологических средств для регулирования размножения вредителей.

Конечно, колорадских жуков можно собирать вручную, но на это не у всех хватает терпения.

Применение биологических препаратов безопасно для человека и окружающей среды. Действие их основано на содержании микроорганизмов или паразитов, которые истребляют вредителя.

Феромонные ловушки - способ привлечения и удерживания колорадских жуков на липкой поверхности.

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