Анна Заворотнюк в срочном порядке покинула ОАЭ и отправилась к больной матери в РФ

О причинах стремительного отъезда из Дубая Анна Заворотнюк не информирует.

Тут есть, чего тревожиться, ведь ее звездной матери Анастасии Заворотнюк могло стать хуже.

Настораживает еще одно обстоятельство: ранее Анна сообщала, что желает приобрести в российской столице жилплощадь, чтобы не уезжать далеко от матери.

Напомним, что, узнав о том, что мать больна, Заворотнюк младшая бросила учебу в Штатах и очень долго откладывала свадьбу со своим женихом, считая, что пока Анастасия болеет, не время устраивать торжества.