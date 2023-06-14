Анна Заворотнюк в срочном порядке покинула ОАЭ и отправилась к больной матери в РФ

О причинах стремительного отъезда из Дубая Анна Заворотнюк не информирует.
Тут есть, чего тревожиться, ведь ее звездной матери Анастасии Заворотнюк могло стать хуже.
Настораживает еще одно обстоятельство: ранее Анна сообщала, что желает приобрести в российской столице жилплощадь, чтобы не уезжать далеко от матери.
Напомним, что, узнав о том, что мать больна, Заворотнюк младшая бросила учебу в Штатах и очень долго откладывала свадьбу со своим женихом, считая, что пока Анастасия болеет, не время устраивать торжества.
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