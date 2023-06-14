Полив перцев, гарантирующий получение обильного урожая овощей

Перец - растение, которое не простит дачнику неправильный полив.
Если же соблюсти все предпочтения культуры, то она щедро отплатит в период сбора урожая.
Первое, что необходимо уяснить: нельзя поливать болгарский перец холодной водой. Оптимальным будет применение жидкости из бочки, которая хорошо прогрелась на солнце.
Частота полива - еще один важный фактор. Изначально овощи поливают 1 раз в 10 дней или немного чаще, если нет осадков, а погода стоит жаркая.
В период же завязывания плодов поливать культуру нужно дважды в неделю.
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