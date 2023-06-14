Самые эффективные методы борьбы с улитками и слизнями на дачном участке

11:55 2023-06-14

Улитки - огромная проблема для владельцев дачных и приусадебных участков. Вредители обожают влагу, пожирают листья многих растений. Как спасти овощи от этой беды?

Спасаются от улиток разными способами. Конечно, лучше обратить внимание на натуральные средства. 

Химия истребит непрошеных гостей, заодно навредив овощам, окружающей среде и хозяевам дач.

Самыми действенными методами борьбы с улитками является применение порошка натуральной негашеной извести и сооружение приманок.

При повышенной влажности улиток море. Спасет в этом случае рассыпанная вокруг грядок известь. Пересекая опасную границу вредители гибнут.

Что касается ловушек, то слизней заманивают емкостями с пивом. Улитки массово заползают в ведро с напитком.

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