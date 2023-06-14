Самые эффективные методы борьбы с улитками и слизнями на дачном участке

Спасаются от улиток разными способами. Конечно, лучше обратить внимание на натуральные средства.

Химия истребит непрошеных гостей, заодно навредив овощам, окружающей среде и хозяевам дач.

Самыми действенными методами борьбы с улитками является применение порошка натуральной негашеной извести и сооружение приманок.

При повышенной влажности улиток море. Спасет в этом случае рассыпанная вокруг грядок известь. Пересекая опасную границу вредители гибнут.

Что касается ловушек, то слизней заманивают емкостями с пивом. Улитки массово заползают в ведро с напитком.