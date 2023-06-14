Белла Хадид чувствует себя совсем плохо из-за болезни Лайма

Болезнь Лайма - опасное инфекционное заболевание, вызываемое клещами, часто приобретающее хроническую форму, поражающее кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце.

Звезда подиума Белла Хадид призналась, что взяла перерыв в работе, так как состояние ее ухудшается. Она не "развивает" карьеру уже полгода.

К сожалению, теперь головная боль, усталость и кожная сыпь - постоянные спутники по жизни супермодели.

На протяжении 6 дней знаменитость не могла поднять голову с подушки, у нее был страшный жар, она бредила, сознание ее было затуманено, были проблемы со зрением.

Хадид утверждает, что это было худшее время в ее жизни.