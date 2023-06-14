Использование зеленки на дачном участке: растения будут благодарны

Зеленка - отличное профилактическое средство против мучнистой росы. Поможет состав и тогда, когда заболевание уже проявилось.

Посадки обрабатывают раствором из расчета 40 капель зеленки на 10 литров воды.

Главным преимуществом зеленки является ее безопасность для культур, здоровья человека и окружающей среды.

Профилактикой грибковых заболеваний будет обработка трещин на плодах, как ранок на коже человека. Повреждения обрабатываются на овощах, фруктах, кустах, деревьях.

Аптечное средство зарекомендовало свою эффективность и в борьбе со слизнями. 1 пузырек средства растворяют в 10 литрах воды и обрабатывают посадки.