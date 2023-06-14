Своя хурма: как вырастить экзот в кадке, чтобы он заплодоносил

Очень любите хурму и хотели бы иметь собственное деревце с такими плодами? Это реально. Но в средних широтах лучше отдать предпочтение выращиванию экзота в кадке. Плоды он все равно даст, но надо соблюсти правила технологии.

Вырастить его можно из семечек из купленных плодов культуры. Для этого надо освободить их от мякоти и на несколько часов замочить в стимуляторе роста. Потом завернуть во влажную салфетку или влажное полотенце, положить в полиэтиленовый пакет или пластиковый контейнер.

В таком виде косточки хурмы 3 месяца будут проходить стратификацию холодом (в холодильнике). В этот период надо время от времени проверять влажность салфетки.

Когда семена почти раскрылись и уже виден маленький росток, надо приготовить смесь торфа и перлита (в равных пропорциях).Косточки поместить на глубину 2,5 см, накрыть горшки пленкой и поставить в теплое место.

Саженцы довольно быстро образуют длинный стержневой корень, потому их надо выращивать в высоких пластиковых контейнерах. Обычно прорастание занимает пару месяцев при температуре плюс 20-25 градусов. Как только сформируются два настоящих листочка, укрытие можно убрать.

Оптимальное время посева культуры - конец января или начало февраля. Оптимальная температура в период вегетации - плюс 20-30 градусов. Зимой растение требует прохлады.

Важно обеспечить стабильную влажность грунта, но избытка воды растение при этом не терпит. Хурма также любит опрыскивания. Для удобрения надо применять смеси, где превалируют калий и фосфор, излишки азота культуре не по душе.

Хурма любит хорошее освещение, потому зимой придется ее досвечивать. Плоды культура способна дать через 5-6 лет.