Урожай кривых огурцов - не то, на что рассчитывает дачник, горбатясь на участке: как решить проблему

Неправильно организованный полив - частая причина роста огурцов неидеальной формы.

Важна температура и частота увлажнения культуры. 25 - 28 градусов - оптимальная температура для полива. До середины августа овощи требуют увлажнения каждые 2-3 дня. Далее нужно смотреть по ситуации.

Сбор урожая в срок - еще одно условие для получения огурцов правильной формы. В пору плодоношения овощи собирают 1 раз в 3 дня.

Недоопыление культуры также может привести к рассматриваемой проблеме.

Проредив заросли и опрыскав огурцы раствором борной кислоты, из расчета 3 грамма на 10 л воды, можно решить вопрос.