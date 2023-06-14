Батурин назвал Максакову животным из-за ее слов о Костомарове

Юрий Батурин находится в дружеских отношениях со звездой ледовых шоу Романом Костомаровым, который серьезно заболел и пережил ампутацию конечностей.
Мария Максакова посчитала уместным прокомментировать протезирование фигуриста, назвав его ноги ватными, а протезы "деревянными пеньками".
Олимпийский чемпион никак не реагировал на слова исполнительницы, зато свое негодование выразил его приятель.
Батурин назвал Максакову животным. Надо сказать, что очень многие соотечественники поддержали в этом артиста.
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