Батурин назвал Максакову животным из-за ее слов о Костомарове

13:27 2023-06-14

Оперная исполнительница Мария Максакова часто не следит за тем, что произносит вслух. Ее выпад в сторону фигуриста Романа Костомарова, лишившегося конечностей, поверг в шок звезд и простых смертных. О ситуации высказался актер Юрий Батурин.

Юрий Батурин находится в дружеских отношениях со звездой ледовых шоу Романом Костомаровым, который серьезно заболел и пережил ампутацию конечностей.

Мария Максакова посчитала уместным прокомментировать протезирование фигуриста, назвав его ноги ватными, а протезы "деревянными пеньками".

Олимпийский чемпион никак не реагировал на слова исполнительницы, зато свое негодование выразил его приятель.

Батурин назвал Максакову животным. Надо сказать, что очень многие соотечественники поддержали в этом артиста.

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