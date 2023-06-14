Подкормка для выращивания сладкой черной смородины

Некоторые дачники-огородники не в курсе, что вырастить сладкую смородину можно, применяя особую подкормку.

Интересно, что на вкус ягод смородины оказывает положительное влияние картофельный крахмал. Вещество дарит ягодному кустарнику здоровье, помогая быть крепким и невосприимчивым к недугам.

Еще один бонус от крахмала - обильный урожай смородины. Но для применения на дачном участке не подойдет продукт с прилавка магазина.

Как правило, дачники просто закапывают картофельную кожуру около кустарников.

Также можно выделить подкормку на основе белого хлеба, который сушат, а после помещают в банку с водой. Состав сдабривают сахаром (50 граммов) и дают немного постоять.

Поливают ягоду раствором, когда завязи наливаются соком.