Подкормка для выращивания сладкой черной смородины

Некоторые дачники-огородники не в курсе, что вырастить сладкую смородину можно, применяя особую подкормку.
Интересно, что на вкус ягод смородины оказывает положительное влияние картофельный крахмал. Вещество дарит ягодному кустарнику здоровье, помогая быть крепким и невосприимчивым к недугам.
Еще один бонус от крахмала - обильный урожай смородины. Но для применения на дачном участке не подойдет продукт с прилавка магазина.
Как правило, дачники просто закапывают картофельную кожуру около кустарников.
Также можно выделить подкормку на основе белого хлеба, который сушат, а после помещают в банку с водой. Состав сдабривают сахаром (50 граммов) и дают немного постоять.
Поливают ягоду раствором, когда завязи наливаются соком.
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