Суд Москвы отказался исключать Земфиру из перечня иноагентов

Днём 14 июня пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщила, что орган отклонил иск российской исполнительницы Земфиры Рамазановой, требовавшей снять с неё статус физлица, выполняющего функции иностранного агента. При этом адвокат Земфиры утверждает, что его подзащитная не должна быть признана иноагентов, поскольку ранее она никогда не вела политическую деятельность.

Характерно, что в начале текущего месяца судом были отклонены требования о снятии статуса иноагента с Максима Галкина, Ильи Варламова и Семёна Слепакова