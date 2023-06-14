Дешевый, безопасный и эффективный способ избавления от белых червечков в ягодах малины

Никакой химии использовать не требуется. Простое, дешевое, безопасное средство поможет в решении проблемы.

Основой состава является пищевая сода. В ведро воды (кипяченой, но остывшей) погружают 5 столовых ложек продукта.

После полного растворения гидрокарбоната натрия следует опрыскивать растения.

Процедуру осуществляют до того, как кустарник начнет цвести. Через 7 дней обработку повторяют.

Сода не испортит ягоду и не сделает ее мелкой и невкусной, а с вредителем справится на раз-два.