Дешевый, безопасный и эффективный способ избавления от белых червечков в ягодах малины

Никакой химии использовать не требуется. Простое, дешевое, безопасное средство поможет в решении проблемы.
Основой состава является пищевая сода. В ведро воды (кипяченой, но остывшей) погружают 5 столовых ложек продукта.
После полного растворения гидрокарбоната натрия следует опрыскивать растения.
Процедуру осуществляют до того, как кустарник начнет цвести. Через 7 дней обработку повторяют.
Сода не испортит ягоду и не сделает ее мелкой и невкусной, а с вредителем справится на раз-два.
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