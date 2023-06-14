Калашникова, отметившая день рождения 13 июня, рассказала о подарке стоимостью 40 000 000 рублей

14:37 2023-06-14

В честь дня своего рождения исполнительница Анна Калашникова устроила вечеринку в караоке-клубе. Знаменитости исполнилось 39 лет. Что насчет подарков?

Анна Калашникова рассказала, что еще до дня рождения получила кучу подарков, многие из которых даже не успела рассмотреть.

Знаменитость призналась, что ей очень хотелось бы получить что-то значительное. К примеру автомобиль за 40 000 000 российских рублей.

Анна сообщила, что у нее "проблемы с ее Range Rover", которому уже много лет, как и его хозяйке. Калашникова пошутила, что у нее самой день рождения в июне, а у ее машины в июле.

Новый "Range Rover" стоит 40 000 000 рублей. Такая стоимость слишком большая для именинницы, так что она ждет, когда ее кто-нибудь побалует.

Праздник по поводу дня рождения экс-избранницы Прохора Шаляпина прошел в дорогом караоке-клубе.

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