Самый эффективный способ повышения урожайности на дачном участке

Ручное опыления - самостоятельное перенесение пыльцы с тычинки мужского цветка на пестик женского.
Инструментами для работы в этом случае будут сухая кисточка или ватный тампон.
Можно даже сорвать мужской цветок, проводя процедуру с его помощью.
Не нужно бояться потратить уйму времени. Обработка теплицы томатов (20 "квадратов") займет не более 10-15 минут.
Облегчить работу поможет посадка рядом мелиссы, монарды, горчицы, иссопа, которые сделают все сами.
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