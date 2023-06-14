Самый эффективный способ повышения урожайности на дачном участке

15:11 2023-06-14

Способов повышения урожайности много. Это севооборот, мульчирование, засеивание площадей сидератами, подбор правильных соседей для культур, посадка сортов, устойчивых к болезням, а также опыление. На последнем остановимся поподробнее.

Ручное опыления - самостоятельное перенесение пыльцы с тычинки мужского цветка на пестик женского.

Инструментами для работы в этом случае будут сухая кисточка или ватный тампон.

Можно даже сорвать мужской цветок, проводя процедуру с его помощью.

Не нужно бояться потратить уйму времени. Обработка теплицы томатов (20 "квадратов") займет не более 10-15 минут.

Облегчить работу поможет посадка рядом мелиссы, монарды, горчицы, иссопа, которые сделают все сами.

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