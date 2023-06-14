Борисенко: Россия поддержала заявку Египта на вступление в ряды БРИКС

В среду, 14 июня, российский посол в Каире Георгий Борисенко публично заявил, что правительство России уже поддержало заявку Египта на вступление в блок БРИКС, где к текущему моменту помимо РФ состоят Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика.

По данным Борисенко, во время российско-египетских переговорах стало известно, что администрация Каира наиболее всего заинтересована в возможности международных экономических расчётах в национальных валютах, что активно продвигается внутри БРИКС.