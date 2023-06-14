Столтенберг: на саммите в Вильнюсе НАТО даст чёткий сигнал о членстве Украины

В среду, 14 июня, генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что на ближайшем саммите Североатлантического альянса организация предоставит Украинё чёткий сигнал о принятии данной страны в свои ряды. По словам Столтенберга, в НАТО понимают, что будущее украинского государство связано со вступлением в Североатлантический альянс.

Известно, что ближайший саммит руководителей НАТО должен состояться в литовском Вильнюсе в период с 11 по 12 июля. Сам Владимир Зеленский пригрозил неучастием Украины в мероприятии, если на нём Киеву не предоставят новые гарантии безопасности.