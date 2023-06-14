Пельша экстренно оперировали из-за проблем с сердцем

Накануне Валдис Пельш был госпитализирован в столичную клинику. Врачи поставили знаменитости неутешительный диагноз - стенокардия, другими словами, нарушение сердечного ритма.

Ведущего полностью обследовали, получив тревожные результаты.

Пельшу провели коронарную ангиографию, обнаружив атеросклероз аорты. Холестериновая бляшка блокировала кровоснабжение сердца, вызывая нарушение ритма.

Подобное состояние представляет огромную опасность, так как провоцирует инфаркт миокарда и другие смертельные недуги.

Операция, которую перенес Пельш, - стентирование коронарной артерии (установка металлической сетки, восстанавливающей просвет сосуда).

Понятно, что Валдис Эйженович продолжает наблюдаться в больнице после хирургического вмешательства.