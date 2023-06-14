Самый простой и эффективный способ избавления от майского жука на дачном участке

Самым простым, а главное дешевым способом избавления от насекомого является механический, когда жук собирается вручную или с помощью ловушек.

Приманки можно сделать из пластиковых бутылок, в которые разливается сахарный сироп или пиво. Жуков привлекает запах, они падают в бутылку, а обратно хода нет.

Ловушки развешивают на деревьях, кустах, на которых сидят вредители. Собранных жуков сжигают, кормят ими птиц или заливают кипятком.

Также вредитель боится обработки на основе чеснока, лука, табака, перца, полыни, ромашки, календулы. Растения измельчают, заливая кипятком. Составу дают настоятся пару часов или дней.

Можно использовать и порошки, приготовленные на основе этих культур. Для этого растения высушивают и измельчают в блендере.

Средствами опрыскивают растения или посыпать почву рядом с ними.