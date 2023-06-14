Процесс созревания перцев можно ускорить: как это сделать

Полив важен для быстрого созревания плодов перца. Если на улице нежарко, то перцы поливают 2 раза в день, используя при этом 1,5-2 л теплой воды для каждого куста.

После увлажнения почвы, ее нужно аккуратно взрыхлить и добавить компост, что поможет сохранить влагу и питательные вещества в грунте.

Подкормка минеральными удобрениями или органическими растворами 1 раз в 2 недели также поможет процессу созревания перцев.

Опрыскивание составами на основе золы - отличное средство для ускорения процесса.

Формирование и прищипывание - еще 1 способ повышения урожайности и ускорения созревания овощей. Первый бутон, который образовался удаляют, давая возможность растению направить все силы на формирование боковых побегов и завязей. Удалению также подлежат слабые пасынки и ветви.

Когда перцы станут крупными, можно отрезать несколько листочков, что ускорит окрашивание овощей.