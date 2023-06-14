Лукашенко: Украина начала экономическую войну против Польши

14 июня в свет вышел фрагмент интервью Александра Лукашенко российской журналистке Ольге Скабеевой, где президент Беларуси заявил, что правительство Украины фактически развязало экономическую войну в отношении Польши. По словам Лукашенко, мотивом для такой войны послужил отказ администрации Варшавы пропускать украинское зерно на польскую территорию.

В ответ пограничная служба Украины прекратила пропускать польских свиней, сало и другие товары сельскохозяйственного назначения, рассказал Александр Лукашенко.