Самый опасный враг смородины - сорняк, который способен привести к гибели растения

Речь пойдет о вьюнке полевом.

Сорняк обвивает куст смородины настолько сильно, что тот не получает достаточно света и воздуха.

Бороться с сорняком очень сложно, но нашим людям ничего нестрашно.

Дачники советуют использовать для борьбы с сорняком солевой раствор, который готовиться просто. В 10-литровом ведре воды разводят 1 килограмм соли.

После землю вокруг смородины аккуратно поливают, не задевая сам куст. Лучшим вариантом будет поливать грунт в 20 см от него.

Эксперты утверждают,что данное средство ликвидирует сорняк с корнями и сохраняет большое количество питательных веществ в грунте вблизи ягодного кустарника.