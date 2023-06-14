Самый опасный враг смородины - сорняк, который способен привести к гибели растения

18:12 2023-06-14

Кусты смородины требуют ухода по минимуму. Она устойчива ко многим болезням, способна побороть вредителей, если бы не одно но.

Речь пойдет о вьюнке полевом. 

Сорняк обвивает куст смородины настолько сильно, что тот не получает достаточно света и воздуха.

Бороться с сорняком очень сложно, но нашим людям ничего нестрашно.

Дачники советуют использовать для борьбы с сорняком солевой раствор, который готовиться просто. В 10-литровом ведре воды разводят 1 килограмм соли.

После землю вокруг смородины аккуратно поливают, не задевая сам куст. Лучшим вариантом будет поливать грунт в 20 см от него.

Эксперты утверждают,что данное средство ликвидирует сорняк с корнями и сохраняет большое количество питательных веществ в грунте вблизи ягодного кустарника.

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