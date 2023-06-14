Розы не хотят цвести: в чем причина неприятного явления

Также роза очень привередлива в плане соседей. Не потерпит она рядом с собой сирень, чубушник или спирею.

"Капризные" цветы нужно садить в специально приготовленных для них розарии или клумбе.

Причиной отсутствия цвета может быть и корневая поросль, перекрывшая кислород растению. Конечно, от нее тут же необходимо избавиться.

Ухаживая за культурой, нельзя забыть про удаление ненужных побегов (тонких).

Английские цветоводы утверждают, что на кусте роз не не место побегам, которые по толщине "стройнее" карандаша.