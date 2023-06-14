Владимир Путин поздравил Сергея Маковецкого с днем рождения и отметил его талант

На официальном сайте Кремля появилось сообщения о том, что президент Владимир Путин направил поздравления с 65-летием актеру Сергею Маковецкому. Путин отметил выдающийся талант актера и его преданность любимому делу.

Он подчеркнул, что Маковецкий своим талантом и многообразием сыгранных ролей покорил зрителей. Путин пожелал актеру вдохновения, здоровья и новых проектов.

Сергей Маковецкий является актером театра имени Вахтангова. В нем он служит с самого окончания Щукинского училища в 1980-м году.