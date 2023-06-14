Артисты Большого театра написали письмо Путину из-за пенсионной реформы

Артисты Большого театра обратились к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с пенсионными выплатами. Нестыковки возникли в результате пенсионной реформы.

По новым правилам пенсионный возраст повысился на пять лет. В результате некоторые из артистов балета, которые должны выходить на пенсию, не получают положенных выплат.

Получается, что пенсию артисты Большого театра будут получать только через пять лет после завершения карьеры. Письмо подписало более ста работников театра, и попросили разобраться с этим вопросом.