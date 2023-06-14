ШОн Пенн будет снимать кино о грузинах, воюющих в Украине

О своих намерениях снять документальный фильм о грузинах, воюющих на стороне Украины, Шон Пенн рассказал на фестивале в Тбилиси. Там он представлял фильм на тему конфликта Украины и России Суперсила.

О том, что съемки состоятся, сказал и командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили. Они запланированы на август 2023 года.

В ответ на то, что грузинское правительство тяготеет к пророссийской позиции Шон Пенн заявил, что считает, что правда на стороне оппозиции.