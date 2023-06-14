TV4: концерты певицы Бейонсе провоцировали рост инфляции в Швеции

Вечером 14 июня репортёры телеканала TV4 взяли интервью у Терезы Перссон, которая является аналитиком банка Danske Bank. По словам женщины, выступившая 10 и 11 мая в Стокгольме певица Бейонсе стала причиной повышения уровня инфляции в Швеции, поскольку ожидалось, что инфляционные процессы в государстве по итогам месяца начнут снижение, чего не произошло.

Известно, что в мае Бейонсе дважды выступила на стокгольмской концертной площадке Friends Arena, из-за чего в Швецию прибыло множество туристов, наплыв которых повлек за собой рост цен на услуги ресторанов и гостиниц.