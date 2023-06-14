Солиста группы Rammstein Тиля Линдермана будут судить по делу об изнасиловании

Издание Bild сообщает, что против солиста популярного музыкального коллектива Rammstein Тилля Линдеманна прокуратурой немецкой столицы возбуждено уголовное дело по статье 177 УК ФРГ "Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование".
Против 60-летнего исполнителя показания дали сразу две женщины. Одна постадавшая от рук певца пришла в полицейский участок Берлина, а вторая непосредственно в прокуратуру.
Женщины уверяют, что их зазывали на сцену к вокалисту, а тот применял против несчастных действия насильственного характера.
Сам Линдерман все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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