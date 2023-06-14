Депутат ФРГ Шмидт осудил Шольца за обвинение России в подрыве Каховской ГЭС

14 июня депутат немецкого бундестага Евгений Шмидт публично заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поспешил обвинить Россию в подрыве ГЭС на территории Новой Каховки сразу же после инцидента. При этом Шмидт напомнил, что администрация Берлина не спешит называть виновных в подрыве "Северных потоков".

По мнению Евгения Шмидта, Шольц, а также глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и лидер немецкого МИДа Анналена Бербок, являются либо дилетантами, либо распространителями дезинформации, поскольку данные чиновники разбрасываются бездоказательными обвинениями в адрес официальной Москвы.