Досадные ошибки дачников при подкормке лука в начале лета

Само собой, что лук требует полива, защиты от вредителей, избавления от сорняков.

Подкормка на протяжении всего сезона - гарантия получения хорошего урожая этих овощей.

Вопрос своевременного внесения удобрения особенно важен.

В июне не нужно вносить "питание" на основе азота. Такие подкормки актуальны весной, когда стоит вопрос наращивания зеленого лука.

Если же вносится комплексное удобрение NPK (азот, фосфор, калий), то необходимо остановить выбор на тех, где азота меньше всего.

В начале лета лук нуждается в калии. Данный микроэлемент позволит вырастить крепкие и крупные корнеплоды. Также средство даст растению возможность стойко переносить жару, хорошо храниться после сбора урожая.

Подкормка овоща монофосфатом, сульфатом калия (до 15-20 г/10 л) также актуальны в этот период.