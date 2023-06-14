Подкормка для картофеля в период цветения, которая позволит вырастить крупные корнеплоды без колорадского жука

Картофель - завсегдатай дачных участков. В период цветения культуре нужно особое удобрение на основе золы. Ее можно получить при сжигании веток, травы или бревен.

Есть и альтернатива этому "питанию" - приобрести средство в специализированном магазине.

Речь идет о доказавшем свою эффективность фосфорно-калийном удобрении, защищающем от главного "любителя" картошки - колорадского жука, при насыщении корнеплода полезными элементами.

Достаточно посыпать им ботву. Если прошли осадки, процедура требует повторения.