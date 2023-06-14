CNN: Трамп собрал $2,04 млрд пожертвований после нового суда над ним

Репортёры канала CNN уведомляют, что после суда над Дональдом Трампом в Майами, где политику были предъявлены новые обвинения, бывший президент Соединённых Штатов собрал пожертвования на сумму в 2,04 миллиарда долларов на встрече со своими сторонниками в Нью-Джерси.

Днём ранее Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам, включая сокрытие секретных документов, участие в коррупционных схемам и препятствование осуществлению правосудия. Дональд Трамп не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинений.